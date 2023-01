Nell'ambito, l'azionista Salvorisponde ad"L'aria da funerale che non mi piace. Ho visto tutte le luci spente, ho sentito toni tristi, secondo me nonostante il momento difficile non dovrebbe essere così. Ritengo che alla Juventus, quando finisce un ciclo, ne iniziano altre. Molto bene il ringraziamento. Sicuramente ha dimenticato qualcuno, hai dimenticato gli azionisti. Non mi pare che tu li abbia nominati. Meritavano forse un ringraziamento particolare, non foss'altro per l'aumento di capitale, non ricordo le cifre. Gli azionisti hanno sempre risposto con prontezza.Il CDA, non voglio sindacare il numero, 5 o 10 cambia poco, c'è un'evidente mancanza in questo gruppo di inserimento nel mondo del calcio. Uno dei difetti degli ultimi anni della presidenza di Andrea, aver trascurato lo scouting sui dirigenti. Negli ultimi anni, dirigenti che sapessero di calcio sono stati forse mandati via. Il nuovo CDA dovrebbe spiegarci, anche se non ci possono dire nulla. Ferrero, nei prossimi giorni, vada a spiegare le nuove strategie finanziario.Dal nuovo CDA, voglio poi sapere, se ha intenzione di creare staff pronti a ribattere su certe accuse che ci fanno quotidianamente. Qual è la strategia della società? Cosa pensa di cambiare la società nei confronti dei piccoli azionisti? Vorrei che il nuovo presidente rispondesse, magari nei prossimi giorni".