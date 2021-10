La Commissione di Vigilanza sulle società di calcio, la, ha inviato a, procuratore della FIGC, e al presidente Gravina, una relazione sulle plusvalenze degli ultimi due anni. Invitandolo ufficialmente a prenderne atto. Secondo Repubblica, gli affari monitorati incidono in maniera chiara, netta sui conti delle squadre. C'è anche la Juventus nelle sessantadue operazioni all'interno della relazione.La società bianconera, per Rep, è tra le più coinvolte. A partire dagli scambi di livello con Manchester City e Barcellona, dunque per gli affari Cancelo e Danilo, oltre a quello che ha portato Pjanic in Catalogna e Arthur a Torino. In totale, i bianconeri hanno effettuato 42 trasferimenti trascritti poi nel faldone finito sul tavolo della Procura Federale; 21 sono i giocatori scambiati per 90 milioni di euro, che hanno però fruttato appena 3 milioni nonostante abbiano aggiustato il bilancio.