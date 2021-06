Come riporta El Deportivo, Arturo Vidal è finito al centro di un'indagine dell'Autorità Sanitaria del Cile per appurare come sia stato possibile il contagio da Covid-19 del centrocampista dell'Inter ex Juventus, dati rigidi protocolli cui sono sottoposti i giocatori della nazionale cilena. Secondo le ricostruzioni, Vidal la scorsa settimana è stato visto in un ristorante insieme a una persona successivamente risultata positiva, poi avrebbe registrato uno spot, sarebbe andato in un altro ristorante e infine sarebbe andato più volte in un centro ippico. Altro che bolla alloggio-allenamenti!