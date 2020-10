Oggi l'Atalanta non ha vissuto la conferenza stampa di mister Gasperini per la vigilia della sfida contro il Cagliari di domani all'ora di pranzo. Questo come misura cautelativa dopo la positività al Covid-19 di un giocatore, di cui non è stata rivelata l'identità. Questo il comunicato del club bergamasco: "L'Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati, è stato rilevato un caso di positività al Covid-19 a bassa carica virale all’interno del gruppo squadra. Il tesserato è asintomatico. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate":