"REPORT MEDICO: ACF Fiorentina comunica che nell’ambito dei test preventivi per la rilevazione del Covid-19 è stato riscontrato un caso di positività. Il tesserato in questione è Nico Gonzalez che, asintomatico, è già in isolamento. Il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari in accordo con la ASL competente."Gonzalez risulta dunque positivo al coronavirus nello stesso giorno in cui il Milan ha ritrovato Brahim Diaz, negativizzatosi poco dopo Theo Hernandez.