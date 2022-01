A causa del peggioramento del quadro epidemiologico sono stati annullati gli stage e le gare amichevoli delle Nazionali Giovanili in programma nel mese di gennaio. Non si disputerà quindi l'amichevole tra l'Italia Under 19 e i pari età della Spagna, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì 19 gennaio allo stadio 'Ezio Scida' di Crotone.