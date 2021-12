A causa dell'emergenza Covid sono state rinviate a gennaio tutte le partite di serie B in programma il giorno di Santo Stefano e il 29 dicembre. Con il rinvio di queste due giornate, si tornerà in campo il 13 gennaio per giocare i due recuperi dell'ultimo turno: Benevento-Monza e Lecce-Vicenza.

Il 15 gennaio è in programma la 19^ giornata (originariamente prevista per il 26 dicembre), il 22 gennaio invece si recupererà la 20^ (inizialmente pianificata per il 29 dicembre). Il campionato si concluderà sempre il 6 maggio e verranno successivamente aggiunti e comunicati due ulteriori turni infrasettimanali.



Sono ben sette le squadre alle prese con un numero elevato di atleti positivi. Si tratta di Ascoli, Pordenone, Monza, Lecce, Pisa, Como, Vicenza e Spal.