Non solo Hakimi. Un altro giocatore è risultato positivo al Covid-19 a poche ore dall'esordio stagionale in Champions League. Si tratta di Serge Gnabry, la brillante ala del Bayern Monaco. Fino a ieri il 25enne tedesco si è allenato normalmente con la squadra. Ci sono immagini di esercizi a stretta distanza tra lui e David Alaba. Un compagno di Gnabry è Douglas Costa, attualmente al Bayern in prestito dalla Juventus. Questa notizia arriva nella giornata dello status di asintomatico di Cristiano Ronaldo. Il coronavirus è una realtà nel calcio europeo.