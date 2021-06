Lunedì sera la Spagna farà il suo esordio in questi Europei contro la Svezia, che sarà priva di Dejan Kulusevski e Mattias Svanberg positivi al Covid-19. Ironia della sorte, anche la nazionale iberica ha ora due giocatori che hanno contratto il coronavirus: alla positività di Sergio Busquets si è aggiunta oggi quella di Diego Llorente. Busquets e Llorente, compagni di squadra in nazionale del centravanti della Juventus Alvaro Morata, non saranno dunque della partita, così come Kulusevski e Svanberg. La speranza è che non si creino degli autentici focolai.