È di 25 giocatori l'indicazione della rosa delle squadre di calcio, sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi per il nuovo protocollo Covid: lo ha stabilito la Figc. Di conseguenza, è di 9 giocatori positivi il limite che fa scattare lo stop a tutta la squadra.



Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervistato da La Nuova Sardegna: "​Il nuovo protocollo Covid è un ottimo risultato, frutto di un lavoro svolto dalla Figc con il Governo, in raccordo con le Regioni. È un protocollo che riconosce la responsabilità dello sport, del calcio in particolare, e compenetra la tutela della salute con le esigenze di chiarezza interpretativa del nostro mondo nel rapporto con le Asl".