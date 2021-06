Tegola per il Portogallo impegnato nel "girone di ferro" degli Europei con Francia e Germania (e Ungheria). È risultato infatti positivo al coronavirus l'ex terzino della Juventus Joao Cancelo, oggi al Manchester City. Al suo posto la nazionale di Cristiano Ronaldo ha convocato Diogo Dalot del Milan, reduce da un ottimo Europeo Under 21. Vedremo se Dalot si confermerà tra i "grandi". Cancelo, che finisce qui il suo torneo senza neanche averlo cominciato, non è il primo contagiato di questi Europei: attualmente sono positivi pure Busquets della Spagna, Mostovoj della Russia, Kulusevski e Svanberg della Svezia.