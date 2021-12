La quarta ondata della pandemia di Coronavirus non risparmia nemmeno l'. Anche se non è dato sapere di chi si tratti, dai test di controllo alla ripresa dell'attività sono emerse due positività al tampone. "Atalanta B.C. comunica che due tesserati del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19 - si legge nella nota ufficiale -. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".