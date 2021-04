Daniele De Rossi si è definitivamente messo alle spalle il momento più critico in seguito al contagio da Covid-19. L'ex bandiera romanista, oggi membro dello staff di Mancini in Nazionale, è stato infatti dimesso dallo Spallanzani di Roma, dov'era stato ricoverato giovedì. De Rossi, spiega la Gazzetta dello Sport, non è ancora guarito del tutto, ma potrà proseguire le cure a casa sua: si sono affievoliti i sintomi di febbre e tosse persistenti, dovuti alla polmonite da coronavirus, che avevano indotto i medici a disporre il ricovero.