La notizia dei giorni scorsi, dal ritiro dalla Spagna in vista degli Europei appena cominciati, era quella di una doppia positività al Covid-19: Sergio Busquets e Diego Llorente. Invece, se la positività di Busquets è stata confermata dai tamponi successivi, quella di Llorente si è rivelata essere un falso positivo. Solo Busquets, dunque, tra i compagni del centravanti juventino Alvaro Morata, risulta attualmente contagiato.

Questo il commento del c.t. Luis Enrique: "Quando la vita ti riserva colpi duri e ingiusti, come questa situazione che ti ha toccato, bisogna accettarlo e non flagellarti. Avrai passato due giorni a piangere, da solo, ma alla fine bisogna sempre accettare le cose come stanno. Per fortuna ora sei di nuovo qui".