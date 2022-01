La Salernitana rischia di affrontare in totale emergenza la sfida di giovedì contro il Venezia. Dall'ultimo giro di tamponi effettuati nella giornata di ieri, infatti, sono emersi altri 5 casi positivi che si aggiungono ai 6 già riscontrati in precedenza. In totale, dunque, i contagiati salgono a 11, di cui 9 calciatori. Il club, per motivi di privacy, non ha comunicato l'identità dei contagiati. "Metteremo in quarantena le 5 persone risultate positive per 7 o 10 giorni a seconda della loro condizione", ha spiegato il responsabile Covid dell'Asl di Salerno, Arcangelo Saggese Tozzi.



Di fatto, come annunciato da Sky Sport, la Salernitana ha tutti i tesserati in quarantena. Quella col Venezia sarebbe dunque la seconda gara, dopo quella con l'Udinese, a saltare a causa del blocco della Asl di competenza. Il club campano ha chiesto il rinvio alla Lega Calcio.