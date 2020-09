La positività al coronavirus di Aurelio De Laurentiis ha messo in allarme i presidenti di Serie A, che col patron del Napoli condividono gli uffici e i saloni della Lega. Oggi il Corriere della Sera riporta le seguenti dichiarazioni di Enrico Preziosi, numero uno del Genoa: "Devo sperare soltanto che la sua presenza in assemblea non metta a rischio la salute mia e dei miei colleghi". De Laurentiis è finito nella bufera per aver partecipato tre giorni fa all'assemblea di Lega presentando già sintomi riconducibili al Covid-19.