L'ex attaccante della Juventus di Platini Zibì Boniek ha contratto il coronavirus. Lui stesso l'ha annunciato stamattina sui social: "Sfortunatamente, il Covid-19 ha beccato anche me. Sto bene e spero di vedervi tutti presto allo stadio. Mi raccomando, prendetevi cura di voi. La salute è una cosa importante."

Le sue esatte condizioni non sono chiare, ma il messaggio fa intendere che di sicuro non sono gravi. Boniek ha di recente incontrato l'Italia in veste di presidente della Federcalcio quando le due Nazionali si sono affrontate in Nations League.