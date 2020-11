Il Covid-19 è entrato nel mondo del calcio, non solo a livello di squadre ma anche di vertici dirigenziali mondiali. Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha infatti annunciato nei giorni scorsi di aver contratto il coronavirus, e oggi ha diffuso una nota per informare sulle sue condizioni ed esprimere gratitudine per la vicinanza ricevuta: "Mi sento meglio, ma ho ancora alcuni sintomi lievi. Ho ricevuto così tanti messaggi e lettere negli ultimi giorni e vorrei ringraziare sinceramente tutti per il loro sostegno, che è davvero toccante. Grazie dal profondo del mio cuore".