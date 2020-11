L'ultima pausa nazionali è diventata un... focolaio di paura per i club di tutto il mondo, alle prese con le numerose positività emerse nei vari ritiri. Per quanto riguarda i giocatori della Juventus ancora tutto ok, tuttavia sale l'apprensione riguardo a Rodrigo Bentancur: nell'Uruguay si sono registrate già le positività nei giorni scorsi di ​Matías Viña e Luis Suarez e da pochi minuti è arrivata l'ufficialità anche della positività di Lucas Torreira. Ma i timori si estendono anche a Danilo e Arthur, che col Brasile ieri hanno affrontato Bentancur & co.