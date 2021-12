Ilha deciso di contrastare l'ondataintervenendo con una stretta sulle misure. Coinvolto anche lo sport, con la capienza degli stadi ridotta al fine di ridurre la probabilità di assembramenti. Non si ferma nulla, almeno per adesso, niente: ecco quali sono tutte le novità del decreto.- La grande capacità di diffusione della variante Omicron fa paura e, per evitare il collasso degli ospedali, il primo passo è stato puntare su Green pass rafforzati e riduzione delle possibilità di contagio. La capienza degli stadi scenderà dal 75% al, con i tifosi che saranno disposti a scacchiera: si tratta di una misura che era stata già adottata proprio prima dell'estensione al 75%.- Andrà peggio ai tifosi abituati ad affollare i palazzetti per assistere agli sport al chiuso. Lì, infatti, la capienza non potrà superare quota 35%.Confermato, per entrare allo stadio, l'obbligo del. Si dovrà indossare poi la, niente da fare per quella chirurgica. In sostanza, per accedere agli spalti si dovrà essere(il Green pass scatta dopo 15 giorni dalla prima dose) odal Covid da meno di sei mesi. I nuovi limiti dovrebbero entrare in vigore già dalla ripresa del campionato prevista per il 6 gennaio.