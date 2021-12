"Non vedo la necessità di fermare la Premier League per l'aumento dei casi di Covid". Lo ha detto l'allenatore del Liverpool: 5 delle 10 partite di Premier League del fine settimana sono state rinviate, mentre Klopp ha dovuto ritirare tre giocatori prima della vittoria per 3-1 di giovedì sul Newcastle. "Arrestare il campionato probabilmente non è la cosa giusta, ma con il programma dobbiamo essere più flessibili", ha aggiunto.Di sicuro sono tanti i tecnici contrari a rinviare solo alcune partite e altre no, scombinando il calendario e la regolarità del torneo.