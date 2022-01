La commissione tecnica del ministero della Salute ha approvato la Circolare per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti agonisti guariti dal Covid, basata sul protocollo 'Return To Play' della Federazione medico sportiva. ​Tale protocollo riduce gli esami sanitari per il ritorno all'attività: "La commissione ha apprezzato il lavoro della Fmsi - ha detto al telefono con l'Ansa il presidente Fmsi, Maurizio Casasco -. Ringrazio il ministro Speranza, il capo di gabinetto Coccoluto e il capo divisione Galeone che hanno sostenuto il nostro lavoro".