Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca è finito al centro delle cronache juventine in questa prima metà di ottobre a causa della querelle legata a Juventus-Napoli. Secondo le malelingue, ci sarebbe l'amicizia tra lui e il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis dietro all'intervento dell'Asl per bloccare la squadra di Gattuso alla volta di Torino. Oggi De Luca fa ancora notizia per le sue politiche legate al Covid-19: ha deciso di chiudere tutte le scuole tranne il primo anno delle Università fino al 30 ottobre. Lezioni solo on line, come durante il lockdown. La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina l'ha aspramente criticato: "Decisione gravissima e profondamente sbagliata. Sembra ci sia un accanimento del governatore contro la scuola".