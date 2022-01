L'Atalanta è ufficialmente partita per Roma. Dopo i casi di positività riscontrati ieri sera prima della trasferta, il gruppo squadra ha effettuato un altro giro di tamponi, risultati tutti negativi. Attualmente sono 7 le positività dei giocatori, dunque c'è il numero minimo per poter scendere in campo questa sera allo stadio Olimpico contro la Lazio, nel match valido per la 23^ giornata di Serie A. La squadra, dopo un allenamento mattutino, è partita dall'aeroporto di Orio al Serio. I giocatori positivi al Covid-19 non sono stati menzionati dalla società per motivi di privacy.