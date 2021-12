La partita traè a serio rischio: la squadra allenata da Iraola è alle prese con un focolaio Covid, visto che altri 9 casi positivi sono stati annunciati dopo i tamponi eseguiti al ritorno dalle Feste, portando il totale a 17 calciatori in isolamento. Oggi, dunque, a disposizione del tecnico ci sono stati solo sei giocatori della prima squadra più due aggregati dalla Primavera. Al momento non ci sarebbero le condizioni per chiedere il rinvio perché bastano cinque calciatori della prima squadra disponibili per andare in campo.Lo riporta l'agenzia Italpress.