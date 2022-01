"Cè grande confusione, abbiamo prese di posizione delle Asl che decidono e assistiamo a una cosa anomala, come il caso del Verona che va a La Spezia con 11 positivi mentre altri sono stati fermati. Manca chiarezza e quindi obiettivo è stilare un protocollo, avere un confronto con il governo che a sua volta deve confrontarsi con Cts e Ministero della Salute per avere una visione chiara. Nel momento in cui viene data possibilità alle Asl di decidere ci troviamo a decisione diverse". Queste le parole dell'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ai microfoni di SkySport 24.



Marotta ha poi aggiunto che "questa quarta ondata ci ha preso in contropiede, è stata una situazione difficile da valutare. Il rinvio avrebbe consentito una gestione migliore, ma c'è la compressione del calendario che ci vede costretti a svolgere le partite entro maggio e non c'era più tempo per altre giornate di recupero". Quindi, la speranza: "​Con la terza dose obbligatoria per tutti gli atleti il campionato potrebbe avere la sua fluidità".