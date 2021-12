I club di Premier League starebbero valutando la possibilità legale dicostretti ad andare in isolamento perché. Il numero dei giocatori positivi nelle quattro divisioni del calcio inglese è aumentato vertiginosamente nelle ultime due settimane, anche a causa delle nuove restrizioni del governo introdotte in seguito alla diffusione della variante Omicron. Di conseguenza, le squadre sono decimate e spesso i club devono chiedere il rinvio delle partite, andando incontro (a lungo andare) a sanzioni e sconfitte a tavolino.Secondo il Daily Mail, alcune squadre di Premier League starebbero valutando la possibilità legale per tagliare gli stipendi dei giocatori che rifiutano la vaccinazione.