"Faccio un appello ai tifosi: quando andate allo stadio, andate con responsabilità, distanziatevi". Lo ha detto Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Quindi, l'invito diretto ai tifosi del Napoli in vista di domenica, "quando ci sarà la statua per Maradona: bisogna dimostrare di essere capitale della civiltà e di mantenere il distanziamento"."Le cose nel nostro Paese stanno come era abbastanza prevedibile: con l'avvicinarsi dei mesi più freddi dell'inverno, è prevedibile un rialzo dei contagi. Si è aggiunta una perdita di efficacia della seconda dose del vaccino a differenza di quello che avevano previsto anche le aziende produttrici. La soluzione immediata è quella di fare immediatamente la terza dose", ha chiosato.