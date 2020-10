Rennes-Krasnodar come Atalanta-Valencia? A lanciare l'allarme è il consulente del Ministro della Salute Speranza Walter Ricciardi, che spiega: "La situazione nel calcio è drammaticamente cambiata - ha detto a Radio Punto Nuovo - a maggio avevamo contenuto l'infezione, se ci fosse stato un comportamento responsabile si sarebbe andato avanti. Il Rennes ha giocato con uno stadio aperto che per la città vorrà dire bomba biologica. Spero non diventi letale come è stata Atalanta-Valencia".