Il boom del coronavirus in Serie A, con la notizia degli 11 giocatori del Genoa contagiati (e la conseguente attesa per i tamponi odierni del Napoli, ultimo avversario dei rossoblu e prossimo della Juventus) può indurre la Lega a riconsiderare l'idea dei playoff. A spiegarlo oggi è il Corriere dello Sport: il presidente Figc Gabriele Gravina li aveva già proposti, trovando il rifiuto dei club di A. Ma adesso la situazione sta prendendo pieghe preoccupanti. La pausa nazionali di ottobre darà tempo e porterà consiglio. Sicuramente i nodi da sciogliere non mancano, con le tv che hanno pagato per trasmettere 380 incontri di campionato...