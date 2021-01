Dopo Alex Sandro, Cuadrado: in casa Juve sono già due i giocatori risultati positivi al Covid, e chissà che nelle prossime ore non se ne aggiungano altri. A 24 ore dall'importantissima sfida contro il Milan capolista ce n'è abbastanza per essere preoccupati, ma i tifosi bianconeri - stando a quanto scrivono molti su Twitter - ora ne fanno una questione di principio: niente scorciatoie, a San Siro bisogna andare a qualunque costo, anche solo per rimarcare la differenza di stile col Napoli. Niente intervento della ASL di Torino, insomma, invocano i sostenitori della Vecchia Signora: meglio al "Meazza" rimaneggiati… ma con onore!