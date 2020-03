Sono migliaia in Italia: medici, professori, paramedici, personale sanitario... tutti impegnati nella battaglia più importante: la nostra salute. Grazie a tutti. pic.twitter.com/4ka9hDMzPl — Giorgio Chiellini (@chiellini) March 10, 2020

I medici sono gli eroi di questi giorni. Lavorano h24 per combattere l'emergenza Coronavirus e respingere questo nemico che sta condizionando il mondo intero. Sul suo profilo Twitter, il capitano della Juventusha voluto mandare un messaggio ringraziano tutti i medici che in questi giorni stanno lavorando per salvare vite: "Loro sono alcuni dei tanti medici che lavorano nei reparti di terapia intensiva. Medici che vivono in ospedale. Che non tornano dalle proprie famiglie da settimane. Che sono impegnati a salvarci la vita. Sono migliaia in Italia: medici, professori, paramedici, personale sanitario... tutti impegnati nella battaglia più importante: la nostra salute. Grazie a tutti".