"Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test molecolari effettuati ieri, martedì 6 aprile, il calciatore Matteo Pessina è risultato positivo al Covid-19. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".



Salgono così a 8 i giocatori impegnati con la Nazionale italiana a fine marzo che hanno contratto il coronavirus. Gli altri 7 sono Sirigu, Florenzi, Verratti, Grifo, Cragno e gli juventini Bonucci e Bernardeschi. E altrettanti i membri dello staff azzurro: Cozzi, Salsano, Lombardo, Battara, De Rossi, Vialli e Valentini.