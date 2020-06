La Protezione Civile ha diffuso il bollettino odierno sulla diffusione del coronavirus in Italia.



Dall’inizio dell’epidemia sono 236.142 le persone che hanno contratto il virus, +379 rispetto a ieri, per una crescita dello 0,2%. Di queste, 34.167 sono decedute, +53 nelle ultime 24 ore, e 171.338 sono guarite, 1.399 nelle ultime 24 ore. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 30.637, -1.073 rispetto a ieri.



In 10 Regioni, tra cui anche l’Emilia-Romagna, non è stato registrato alcun decesso.