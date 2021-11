. Il Governo italiano accelera verso il nuovo, con l'obiettivo di fermare l'avanzata dele scongiurare nuovi lockdown generalizzati. Secondo le indiscrezioni lanciate dal Corriere della Sera, l'attuale certificato verde diventerà presto un, per ottenere il quale non sarà più possibile ricorrere al tampone, ma solo al vaccino o alla guarigione dal virus. Chi non si sottoporrà alla somministrazione del siero, in sostanza, non potrà più sedersi al ristorante, andare al cinema, a teatro, allo stadio, in discoteca, a sciare, o frequentare palestre e piscine. Il nodo da sciogliere, domani nella cabina di regia politica con il Premier e poi nel Consiglio dei Ministri, è se le nuove regole scatteranno nel momento in cui una Regione entrerà in zona gialla o arancione, come chiedono tanti governatori, o se saranno valide a prescindere per tutti.