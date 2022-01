Allarme Covid a Formello. L'ultimo giro di tamponi oggi per la Lazio ha fatto emergere 6 casi di persone positive: non ci sono comunicazioni ufficiali in merito all'identità di calciatori o staff, ma va registrata l'assenza sul campo di allenamento di André Anderson, Hysaj, Basic e Reina. Sarri ha aggregato dalla Primavera Floriani, Bertini e Furlanetto per poter effettuare le prove tattiche in vista della sfida di sabato contro la Salernitana. I controlli saranno ripetuti domani su tutta la rosa per ulteriori verifiche e capire se ci saranno defezioni per la trasferta di campionato.