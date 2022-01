Quattro giocatori del Bayern Monaco sono positivi: si tratta di Manuel Neuer, di Kingsley Coman, di Corentin Tolisso e di Omar Richards. Lo ha riferito il club, precisando che "stanno tutti bene, così come il vice allenatore Dino Toppmöller, anche lui positivo al virus. Sono tutti in isolamento domiciliare".



Quattro casi anche al Paris Saint Germain, brutte notizie per Mauricio Pochettino. In seguito agli esami svolti in questi giorni Leo Messi, Bernat, Sergio Rico e Bitumazala sono risultati positivi al Covid-19. I quattro giocatori sono già in isolamento e sono state adattate tutte le misure previste nel protocollo sanitario.