1









Il calcio, si dice, è uno specchio della società. E se in Italia i casi di positività al coronavirus stanno aumentando come conseguenza anche delle vacanze estive, ecco che in Serie A i casi aumentano. Ieri sono arrivate le positività di 4 giocatori del massimo campionato italiano: due del Torino (il club granata non ha comunicato i nomi), Jeremie Boga del Sassuolo e Andrea Petagna, ex Spal ora al Napoli. Serpeggia timore per l'effettiva partenza della stagione 2020-2021 a settembre. Ad oggi manca un mese scarso alla prima giornata...