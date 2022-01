Le prime pagine dei giornali in uscita domani mattina, 2 gennaio 2022:



CORRIERE DELLO SPORT - "Covid e Supercoppa Lega all'ultimo voto, oggi il consiglio, tensione tra i club sulla ripresa. Aumentano i contagiati (l'ultimo è Chiellini), ma i turni del 6 e 9 gennaio non saranno rinviati. Potrebbe slittare "sine die" la finale Inter-Juventus". "Intrigo Morata: vuole il Barcellona, la Juve fa muro"



TUTTOSPORT - "Morata aspetta Icardi. Alvaro preme per andare al barcellona. Ma la Juve deve trovare uan formula per convincere il PSG a cedere Maurito. Le 10 domande dei tifosi ad Agnelli"