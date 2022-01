Come racconta La Gazzetta dello Sport, c’è un’altra aggravante che rischia di moltiplicare i casi. "Al netto dei pochi no-vax — si sarebbero ridotti a una decina i casi di «irriducibili» in Serie A — la maggior parte dei calciatori si trova in mezzo al guado, nel senso che molti non hanno fatto la terza dose e sono fermi a una seconda somministrazione molto indietro nel tempo. Quindi, con una protezione sempre più ridotta".