La Serie A ha trovato la strada per terminare i campionati. Secondo Sky Sport ogni società farà tamponi a tutto il gruppo squadra al massimo ogni due giorni, e in caso di giocatore positivo al coronavirus, i compagni saranno autorizzati a giocare se dovessero risultare negativi a due tamponi negativi. Per capirci, se in una squadra c'è un contagiato bastano due tamponi negativi in 96 ore per tutti gli altri e la squadra potrà tornare di nuovo in campo. Il periodo di quarantena, quindi, dai 14 giorni previsti dal protocollo scenderebbe a 4 giorni. Così, sarebbe più semplice finire il campionato.