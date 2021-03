L'Allianz Stadium, o meglio l'area della Continassa ad esso circostante, per la precisione il parcheggio 10, così come a novembre si era trasformato in hub per effettuare i tamponi drive-through, domani diventerà un hotspot per effettuare fino a 200 vaccinazioni al giorno! In questi mesi l'Italia ha iniziato il piano vaccinale contro il coronavirus e la struttura messa in piedi, grazie anche all'aiuto degli Alpini dell'Esercito, fuori dall'impianto di casa della Juve, sarà uno dei tanti luoghi abilitati a somministrare i vaccini. Un piccolo grande contributo alla lotta al Covid-19 in piena terza ondata da parte di Regione Piemonte, Comune di Torino e Juventus.