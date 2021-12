Antoniosi sfoga in conferenza stampa. L'allenatore del Tottenham ha parlato così della sua squadra colpita da un focolaio di Covid: ​"Ogni giorno ci sono nuovi positivi. E tutti sono un po' spaventati, anche perché abbiamo tutti famiglia. Perché mai uno deve rischiare di essere contagiato? Parlare di calcio oggi è impossibile, quel che sta succedendo mi sta rattristando. La situazione è seria, c'è una grande infezione. Proveremo a prepararci per la sfida contro il Rennes, ma sarà davvero difficile. Oggi sono emersi due positivi. E domani? Magari toccherà a me, chi lo sa. Meglio io che un giocatore, ma in ogni caso non è una cosa giusta perché ognuno di noi poi è in contatto con i familiari".