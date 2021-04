Gli ultimi due tamponi di Federico Bernardeschi hanno portato a dodici il numero totale di giocatori della Juventus positivi al Covid-19 dall'inizio della pandemia. L'anno scorso, durante il primo lockdown, hanno infatti contratto il coronavirus i non più bianconeri Daniele Rugani e Blaise Matuidi, seguiti a ruota da Paulo Dybala. Durante la seconda ondata è stato il turno di Cristiano Ronaldo e Weston McKennie. Nel 2021 invece sono stati contagiati Juan Cuadrado, Matthijs De Ligt, Alex Sandro, Rodrigo Bentancur, Merih Demiral (oggi guarito), Leonardo Bonucci e per l'appunto Bernardeschi. Il laterale ex Fiorentina e Bonucci, vittime del focolaio scoppiato nella Nazionale italiana, sono quindi i due elementi della rosa della Juve attualmente positivi.