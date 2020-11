Recuperato dopo il Covid, Cristiano Ronaldo può finalmente tornare a disposizione. Lui come altri giocatori di Serie A, quanti campioni abbiamo visto rientrare dopo aver contratto il coronavirus, giocando a pochi giorni dalla negativizzazione. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa una rassegna dei vari CR7, Ibra, Bastoni, Young, individuando nell'allenamento a casa la chiave di tutto.

Ecco cosa scrive la Rosea su Ronaldo: "Il marziano Ronaldo nuovamente a disposizione di Pirlo conferma la sua eccezionalità: dopo 19 giorni e 4 partite davanti alla televisione, il tampone negativo di venerdì ha dato il via libera e Cristiano non ha certo voluto farsi aspettare ancora. Nel villone di Torino, come documentato sui social, CR7 non ha perso tempo, al di là delle uscite polemiche sull’efficacia dei tamponi: cyclette, corsa sul tapis roulant, muscoli sempre tirati. Ieri ha superato l’esame di idoneità sportiva e oggi sarà a Cesena: con lo Spezia dovrebbe partire dalla panchina ma riaverlo a tiro farà sicuramente felice Pirlo. Cristiano, anche in questo campo, è un esempio. Gli allenamenti a casa sono il segreto dei calciatori per tornare subito al massimo, a patto che ovviamente ci sia un’altra condizione: l’asintomaticità. Il Covid senza effetti pesanti permette di lavorare anche durante l’isolamento. E questo fa la differenza per tenere in forma i muscoli: così i calciatori in versione «superuomini» sono subito pronti".