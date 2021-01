Il Covid non dà tregua alla Juventus. Dopo Alex Sandro e Cuadrado, ieri è arrivata la positività di Matthijs de Ligt. Una perdita importante per Andrea Pirlo, che dovrà fare a meno del difensore olandese in isolamento come da protocollo. La speranza è quella di riaverlo a disposizione per la Supercoppa italiana contro il Napoli in programma il prossimo 20 gennaio, fino a quando l'allenatore potrà contare solo su tre centrali: Bonucci, Demiral e Chiellini, con la possibilità di adattare Danilo e dare spazio al giovane Dragusin che ha già debuttato in prima squadra.