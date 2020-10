Nella Juventus sta tenendo banco la positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo, ancora positivo e dunque non arruolabile da mister Pirlo. Ma il coronavirus si sta continuando a diffondere in Serie A, così come al di fuori del mondo del calcio naturalmente. Oggi sono emerse le seguenti nuove positività: nel Sassuolo un giocatore (di cui non è stata resa nota l'identità) e due membri dello staff, tutti asintomatici; un membro della staff dell'Atalanta; un elemento all'interno del gruppo squadra del Crotone. Queste ultime due squadre si sfideranno domani allo Scida, inaugurando la 6^ giornata di campionato.