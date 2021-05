Si parla anche di Covid-19 alla Partita del Cuore, col professor Matteo Bassetti: "Per gli Europei vedremo stadi riempiti al 25%, per la ripresa del campionato spero di vederli almeno al 50%. A settembre avremo quasi il 70% di italiani vaccinati e lì sarà facile andare allo stadio, che è il luogo più sicuro che ci sia poiché all'aperto e ci si può distanziare. Quest'estate però non si pensi che sia tutto finito, e speriamo anche in tante iniziative e di veder la gente senza mascherine all'aperto. Ridicolo pensare alle mascherine in spiaggia. Già dopo la prima dose in 10 giorni si sviluppano anticorpi, poi contro le varianti e in modo durevole si è coperti dopo la seconda dose."