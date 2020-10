"Abbiamo evitato di contagiare Cristiano Ronaldo", aveva dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, subito dopo l'annullamento della gara fra Juventus e Napoli. E ora che il campione portoghese il Covid se l'è beccato sul serio, sono in tanti sui social network a postare il faccione del governatore PD per ricordarne la poco felice profezia. La positività di CR7 ha "conquistato i titoli del New York Times", come aveva immaginato De Luca nel suo paradosso, anche senza aver affrontato la squadra azzurra, e i ringraziamenti al club di De Laurentiis e alla ASL partenopea, da lui invocati, a questo punto possono anche andare a farsi benedire...