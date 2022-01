Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il rischio è che possano saltare anche molte delle gare previste domenica 9 gennaio, per la 21^ giornata di Serie A. Il Bologna - che non giocherà contro l'Inter - ha già chiesto alla Lega il rinvio della sfida col Cagliari; l'Asl ha messo in quarantena tutto il gruppo squadra del Torino, che se ha iniziato ieri l'isolamento non riuscirà a giocare con la Fiorentina domenica. E ancora: la Salernitana, che non disputerà la sfida col Venezia, rischia di non scendere in campo neanche domenica col Verona; l'Udinese, in quarantena per cinque giorni, non affronterà né la Fiorentina in questa giornata né l'Atalanta nella prossima.